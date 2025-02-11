Москва, 11 февраля, 2025, 18:33 — ИА Регнум. В одну из больниц Москвы госпитализировали двух человек с признаками отравления ртутью, сообщает 11 февраля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По предварительным данным, причиной отравления стали пирожки, начинённые шариками ртути», — сказано в публикации канала.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Устанавливается происхождение выпечки и все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 30 июля в ходе турнира первенства Дагестана по шахматам одной из шахматисток — Умайганат Османовой стало плохо. Выяснилось, что она отравилась, вдохнув пары ртути, разлитой на столе.

В Сети появилось видео, сделанное установленной в зале камерой. На нём видно, как её соперница Амина Абакарова подошла ко второму столу, вылила на него жидкость и растёрла фигурой. Управление МВД России по Махачкале отказало в возбуждении уголовного дела в отношении шахматистки, при этом Абакарову временно отстранили от участия во всех соревнованиях под эгидой Федерации шахмат России.