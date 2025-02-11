Москва, 11 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Более половины жителей России (54%) считают себя успешными, следует из соответствующего опроса, опубликованного на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В 2019 году показатель составлял 43%. Новое социологическое исследование также выявило, что 66% жителей РФ считают своим достижением семью и детей.

Кроме того, 64% респондентов заявили, что их успехом является хорошее здоровье, 49% — финансовое благополучие. 39% опрошенных отметили, что не считают себя успешными.

Участников исследования также попросили описать образ успешного человека. 20% респондентов отнесли к этой категории тех людей, которые материально благополучны.

14% опрошенных выразили мнение, что успешным можно назвать человека, который имеет хорошую семью. Такая же доля россиян заявила, что успеха достигли те, кто осуществил свои планы или достиг целей.

13% респондентов назвали критерием успешности хорошую и интересную работу, ещё 12% — спокойствие и удовлетворение жизнью. В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек старше 18 лет. Он проводился с 17 по 19 января в 104 населённых пунктах в 53 субъектах России.

Статистическая погрешность не превысила 3,6%. Исследованием занималось ООО «инФОМ» в рамках заказа ФОМ. Опрошенным были заданы вопросы: «Как бы вы описали, кто такой успешный человек?», «Что из перечисленного означает успех в жизни лично для вас?», «Вы бы могли или не могли назвать себя успешным человеком?».

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому 82% жителей РФ сочли себя счастливыми людьми. Доля тех, кто заявил обратное, составила 14%. Телефонный опрос проводился проектом «ВЦИОМ-Спутник» 10 марта 2023 года по заказу ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Их спрашивали: «Вы счастливы или нет?». Предельная погрешность не превысила 2,5%.