Курск, 11 февраля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. Роман Денисов по собственному желанию покинул пост врио заместителя губернатора Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

администрация Курской области Роман Денисов

«С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов. Соответствующие документы сегодня подписаны», — указано в публикации.

Также уточняется, что функционал экс-заместителя возьмёт на себя врио заместителя губернатора по строительству Владимир Базаров.

Как передавало ИА Регнум, 18 января Хинштейн на встрече с жителями приграничных районов заявил, что направил в правоохранительные органы материалы в отношении ряда областных чиновников. Эта информация была ответом на вопрос о выплатах из-за потери жилья в результате киевской агрессии, а также выдаче сертификатов.

Ранее он также запретил региональным чиновникам удалять комментарии пользователей в своих соцсетях. Врио губернатора обратил внимание на то, что некоторые должностные лица ограничили возможность комментирования в своих социальных сетях или же попросту удаляли неугодные им комментарии.

27 января Хинштейн сообщил об уходе в отставку своего заместителя Алексея Дедова. 21 января другой врио заместителя губернатора Курской области Сергей Стародубцев покинул пост по состоянию здоровья.

А 28 января Ирина Мусьял по собственному желанию покинула пост врио министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области после того, как Хинштейн назвал неуместным её выезд в Индию, учитывая постоянные атаки на территорию региона со стороны ВСУ.