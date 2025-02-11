Москва, 11 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Полузащитник аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари будет играть за московский «Спартак». Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе московского клуба.

TASS /AP Photo/Jorge Saenz Пабло Солари

«Официально Пабло Солари — игрок «Спартака». 23-летний нападающий «Ривер Плейта» подписал с нашим клубом контракт на 4,5 года», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Эту информацию подтвердил футбольный агент Солари Ариэль Кипершмид.

Солари выступал за «Ривер Плейт» с 2022 года. В сезоне-2024 Пабло сыграл за эту команду 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Всего он принял участие в 110 матчах за клуб, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

Согласно данным профильного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет €7 млн.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля стало известно, что «Спартак» расторг контракт с нападающим ямайского происхождения Шамаром Николсоном. В сделке участвовала третья сторона — мексиканский клуб «Тихуана». Именно этот клуб заплатит Шамару за оставшийся срок контракта большую часть компенсации, которая составит около 1,6 млн евро.

2 февраля «Спартак» объявил, что в клуб перешёл вратарь ЦСКА Илья Помазун. 28-летний голкипер подписал с «красно-белыми» контракт на 2,5 года. Представители «Спартака» сообщили, что он скоро присоединится к команде на тренировках в Дубае.

В июле 2024 года в «Спартак» перешёл полузащитник аргентинского клуба «Ривер Плейт» Эсекьель Барко. Сумма трансфера составила $16 млн. Контракт рассчитан на четыре года. Барко заявил, что переход в «Спартак» важен для него и его семьи.