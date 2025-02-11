Измир, Турция, 11 февраля, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Турецкий суд отправил под арест женщину, которая выбросила своего годовалого сына в море. Об этом сообщил 11 февраля портал Habertürk.

Инцидент случился в Измире. Очевидцы сообщили в полицию о женщине, которая зашла в море с ребенком на руках и бросила его в воду. Люди спасли младенца и передали медикам, мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

Его 30-летнюю мать задержали, отследив по камерам видеонаблюдения. Отмечается, что она страдает расстройством психики. Женщину взяли под стражу в зале суда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральное консульство России в турецкой Анталье работает над вопросом возвращения на родину девочки, которую мать, 18-летняя российская студентка, родила и оставила в туалете аэропорта 13 октября 2024 года. Россиянку задержали на паспортном контроле, младенца успели спасти и передать медикам.

В отношении студентки и её 47-летней матери турецкие власти возбудили уголовное дело. По законам этой страны девушке может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.