Москва, 11 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Госдума на заседании 11 февраля приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Проект закона направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.

Предполагается ограничить использование иностранных слов и англицизмов в публичном пространстве. На русском языке предлагается писать названия вывесок, надписи на зданиях, информацию о товаре и об акциях, названия жилых комплексов и микрорайонов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о защите русского языка. Закон установил, что при использовании русского языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин заявил, что для России является важным поддерживать значение русского языка, который нужен для общения всех народов страны.