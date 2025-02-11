Банги, 11 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Мемкоин $CAR Центрально-Африканской Республики (ЦАР) потерял в цене более 95% уже на следующий день после запуска. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 февраля данные профильного портала CoinMarketCap.

memecoin.org

Мемкоин — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки. Названия и внешний вид мемкоинов зачастую отсылают к интернет-мемам.

10 февраля президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о запуске первого национального мемкоина. На пике стоимости «валюта» стоила 0,8483 доллара, а сутки спустя её цена снизилась до 0,0398 доллара.

При этом Туадера в публикации на своей странице в соцсети X успел назвать запуск мемкоина $CAR «потрясающим успехом».

Как передавало ИА Регнум, 18 января президент США Дональд Трамп сообщил о запуске собственного мемкоина. В первые сутки объём торгов шуточной криптовалютой достиг 10 млрд долларов. Позднее несколько сайтов, продающих товары под брендом Трампа, начали принимать эти мемкоины в качестве оплаты. Вслед за президентом США собственный мемкоин запустила и его жена Мелания.

В период прошлого пребывания на посту президента США Трамп критиковал криптовалюты. Он заявлял, что не считает их деньгами, и отмечал, что биткоин ненадёжен, а его использование может способствовать преступной деятельности. При этом в июле 2024 года, в период новой предвыборной кампании, Трамп выразил намерение превратить США в «биткоин-сверхдержаву».