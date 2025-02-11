Усть-Луга, Ленинградская область, 11 февраля, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Министерство транспорта России подтвердило, что на борту иностранного танкера Koala, находящегося в порту Усть-Луга, находится около 130 тыс. тонн мазута.

Telegram/Минтранс России

«На борту танкера находится примерно 130 тысяч тонн мазута. В данный момент Морспасслужба организует откачку — для этого в порт были доставлены насосы из Мурманска. Оборудование уже разгружено и проходит проверку», — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram канале Минтранса РФ.

Ранее Росморречфлот сообщал, что утром 9 февраля на танкере Koala, находившемся в порту Усть-Луга Ленинградской области, при подготовке к работе главного двигателя произошел взрыв в машинном отделении. По предварительным данным, экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Важно отметить, что грузовые резервуары судна не были повреждены, разлива груза и утечки нефтепродуктов не произошло и никто из членов экипажа не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в ответ на происшествие Финляндия инициировала собственное расследование и даже привлекла разведывательную авиацию для сбора информации.