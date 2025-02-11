Братислава, 11 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Братислава имеет моральное право рассмотреть варианты перекрытия поставок зарубежного газа киевскому режиму через территорию Словакии. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков

«Газ уже несколько дней поступает на Украину по реверсной трубе. Газ, без которого Украина замерзнет. Словакия не играет в этом никакой роли. Поставщики — иностранные компании. Однако мы имеем моральное право рассмотреть методы прекращения зарубежных поставок на Украину в объёме около 7,5 млн кубометров в сутки», — отметил он.

Фицо уточнил, что поставки европейского газа на Украину ещё больше влияют на ценообразование на местном энергетическом рынке, а также добавил, что Украина может причинять Европе столько вреда, сколько захочет.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину на фоне отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к остановке транзита через контролируемую Киевом территорию.

12 января Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.