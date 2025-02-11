Белгород, 11 февраля, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Семья водителя BMW, который 7 февраля на огромной скорости протаранил автомобиль скорой помощи в Белгороде, назвала слухами алкогольное опьянение их родственника. По словам близких, Рамазан Гаджимурадов является мусульманином и поэтому не употребляет алкоголь. Очевидцы и некоторые СМИ утверждают, что Гаджимурадов имел все признаки алкогольного опьянения.

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В ночь с 6 на 7 февраля на проспекте Славы BMW X7 на большой скорости промчался на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи. За рулем автомобиля был 31-летний Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. Так же в машине находились еще двое мужчин. По информации местных СМИ, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3946955" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео провокаций

«Он не был пьяным. Он мусульманин и употреблять алкоголь ему запрещено религией», — рассказала родная сестра водителя.

В машине скорой помощи находились фельдшеры Марина Поровышник и Ольга Любимова. Женщины вместе с водителем возвращались с вызова, когда в них врезалась иномарка. От удара машину скорой помощи отбросило в стену. Медики скончались на месте. Водитель скорой помощи пострадал и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. У погибшей Марины Поровышник осталось двое сыновей, а у Ольги Любимовой — дочь.

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Одноклассница Гаджимурадова рассказала ИА Регнум, что, по её мнению, мужчина не виноват и это просто несчастный случай, за который не нужно судить по всей строгости. По словам женщины, Рамазан хороший человек.

«Я считаю, что 7 лет лишения свободы — это жестоко. Ведь он не виноват, что произошла такая ситуация. Машина оформлена на него, но за рулем не обязательно был он», — поделилась Екатерина.

Сестра виновника ДТП рассказала, что они хотят оказать помощь семьям погибших работников скорой помощи, но еще не связывались ни с кем из них.

Соцсети Ольга и Марина погибли по вине пьяного водителя иномарки

«Мы будем помогать им. Мы сделаем всё, что от нас зависит. Всё оплатим. Но сейчас, я уверена, что родственники настроены очень агрессивно», — поделилась сестра.

На своих страницах в социальных сетях Рамазан, помимо спортивных достижений, часто публикует видео с быстрой ездой. Такие публикации часто сопровождаются провокацией сотрудников ДПС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое виновников трагедии перевезены на лечение в Москву. Еще один мужчина находится в Белгороде в реанимации.