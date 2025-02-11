Москва, 11 февраля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Православным верующим следует молиться, участвовать в церковных таинствах и при необходимости обращаться к священникам, а не пытаться самостоятельно избавиться от «нечистой силы». Об этом 11 февраля заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе «РИА Новости», комментируя происшествие в Удмуртии.

Максим Григорьев/ТАСС зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе

Ранее в пресс-центре МЧС РФ сообщили, что 67-летняя жительница удмуртского села Каракулино проводила «обряд по изгнанию колдунов» в своей квартире, что привело к пожару. Женщина оставила зажженную свечу на стиральной машине и ушла в другую комнату, а позже, заметив огонь, выбежала на улицу. На помощь прибыли пожарные.

«Мы глубоко сочувствуем женщине, которая пострадала от последствий пожара. Но попытки самочинного изгнания бесов у себя дома до добра довести не могут», — сказал Кипшидзе.

Он призвал верующих изгонять зло из сердца молитвой и посещать храм, а для освящения жилища приглашать священника. С ним всегда можно поговорить о том, «кого и откуда изгонять, сохраняя при этом трезвомыслие», добавил представитель РПЦ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в Рождественском послании, как попасть в Царство Божие. Он отметил, что люди должны отвечать любовью на любовь Бога, чтобы попасть на небеса, при этом всем доступен выбор — «быть на стороне света или погрузиться во тьму греха». Совершая зло, человек может начать испытывать адские муки при жизни, добавил предстоятель РПЦ.