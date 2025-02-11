Хельсинки, 11 февраля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Капитуляция Североатлантического альянса позволит начать мирное урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение высказал финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Путь к установлению мира на Украине, да и во всей Европе, начинается с фактической капитуляции НАТО на территории Украины», ― написал эксперт на своей странице в соцсети X.

Профессор также указал на необходимость убирать военные базы на границе с Россией и начать это делать с Финляндии.

Как передавало ИА Регнум, депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен считает, что Запад должен прекратить воевать с Россией и начать мирные переговоры. Он также призвал Украину не вступать в НАТО и ЕС. По его мнению, такие шаги продолжат провоцировать Россию, что сохранит напряжённую политическую обстановку.

Депутат также заявил, что президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Киева в НАТО и для него сделать Украину нейтральным государством между Россией и ЕС было бы лучшим решением.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза.

Американский журналист Такер Карлсон считает, что представителей Киева, особенно главу режима Владимира Зеленского, не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Зеленский уже не является избранным президентом, срок его полномочий давно истёк, а значит, прав он ни на что не имеет.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине. При этом президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для начала договоренностей будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО.