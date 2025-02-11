Казань, 11 февраля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о взаимодействии в развитии импортозамещения и разработке новых технологий.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Благодаря соглашению на объектах «Роснефти» увеличится доля техники, сделанной на предприятиях Татарстана. Договор поможет расширить производство продукции для нефтегазового и химического комплексов, а также расширит научный и конструкторский потенциал республики. Стороны будут сотрудничать в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Ещё одно направление совместной работы — это производство, поставки и применение современных вяжущих материалов для дорожной инфраструктуры региона, а также смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Кроме того, «Роснефть» будет привлекать предприятия и организации Татарстана к участию в закупках на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров при реализации инвестиционных проектов. Также компания готова содействовать в проведении испытаний и промышленном использовании техники и технологий в рамках импортозамещения и инновационной деятельности.

Сотрудничество охватывает и социальную сферу. «Роснефть» примет участие в развитии системы образования республики для подготовки квалифицированных рабочих, инженерных кадров нефтегазового профиля и привлечения специалистов на предприятия компании.