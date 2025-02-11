Красноярск, 11 февраля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram разгорелась перепалка между певицей Лолитой Милявской и депутатом Законодательного собрания Еленой Пензиной, выступающей против проведения концертов Лолиты в Красноярске.

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Пензина в своём Telegram-канале ранее раскритиковала планы проведения в городе концертов Милявской, а также певицы Дианы Арбениной и отметила недопустимое отношение артисток к специальной военной операции России на Украине, ссылаясь в том числе на позицию бойцов СВО и результаты проведённого в Telegram опроса.

Милявская предложила депутату прийти на концерт, чтобы «поговорить по-мужски».

«Приглашаю Елену Евгеньевну Пензину, депутата Законодательного собрания Красноярского края, на концерт в Красноярске. Лучше в глаза мне высказать все претензии, чем тратить время на закулисные обсуждения. Давайте по-мужски один на один», — написала Милявская.

Пензина, в свою очередь, отметила, что на предложение «поговорить по-мужски» она намерена ответить «по-женски».

«Лолита Марковна! Я по-женски вас и ваш концерт просто проигнорирую», — написала депутат.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лолита объявила, что её концерты в Кемерове и Новокузнецке не состоятся. Отменить гастроли потребовала организация «Русская община». Поводом послужили участие певицы в скандальной «голой вечеринке» в московском клубе «Мутабор» и высказывания в украинской передаче 2012 года, отрывок из которой разошёлся по Сети.

Тогда в интервью уроженка Закарпатья Милявская назвала своими врагами «клятых москалей», которых, по её словам, «нужно употреблять». 29 января Лолита заявила о намерении обратиться в Следственный комитет из-за «преследования» со стороны общественников.

В 2024 году после участия Милявской и ряда других деятелей шоу-бизнеса в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой их концерты, а также участия в телеэфирах начали отменять. Концерты Милявской в рамках её тура «60, и этим всё сказано» в целом ряде городов страны не состоялись.