Москва, 11 февраля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Производительность труда в РФ к 2030 году должна повыситься более чем на 20%. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 11 февраля на профильной стратегической сессии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Надо обеспечить комплексный подход, не ограничиваться только мероприятиями федерального проекта», — сказал премьер-министр.

Кроме того, по его словам, следует формировать условия, позволяющие внедрять инновационные технологии и передовое оборудование, а также расширять роботизацию и использовать современные программные продукты. Помимо этого, как отметил Мишустин, необходимо предоставлять дополнительные возможности для повышения квалификации специалистов.

Он уточнил, что для достижения такой цели потребуется совместная работа правительства, регионов и бизнеса. Премьер-министр напомнил, что ранее деятельность по повышению производительности труда велась в рамках одноименного национального проекта, в котором решили поучаствовать около 7 тыс. предприятий.

Мишустин добавил, что теперь соответствующая работа продолжится на базе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», запущенного в январе 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля президент России Владимир Путин на встрече с российским премьер-министром назвал одной из основных задач повышение производительности труда в стране. Он заметил, что во всех регионах страны необходимо создавать новые предприятия и рабочие места. По словам главы государства, работа на них должна строиться с применением современных принципов управления и новой технологической базы.

Путин также подчеркнул, что по итогам 2024 года темпы экономического роста в России превысили показатели США и других развитых стран. Он добавил, что эти темпы превысили прогнозы правительства.