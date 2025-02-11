Москва, 11 февраля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Участники и изобретатели Кулибин-клуба «Народного фронта» из Новосибирска занимаются разработкой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в пресс-службе президентского движения. Там же уточнили, что сибиряки разрабатывают как мощные купола для защиты больших объектов, так и компактные комплексы.

пресс-служба Народного фронта

«Новосибирск богат инициативными командами, занимающимися защитой от дронов. Для защиты инфраструктуры разработана РЭБ-система «Купол», напоминающая по принципу работы умный дом. Она состоит из оборудования по обнаружению дронов противника и станции радиоэлектронного подавления. Кроме того, в «Купол» можно интегрировать умные камеры, которые будут визуально фиксировать объекты в небе»,— говорится в сообщении.

В «Народном фронте» уточнили, что система может интегрироваться в существующий охранный контур предприятия и добавлять в себя возникающие в процессе развития технологии, новые системы охраны от беспилотников. Программное обеспечение «Купола» разрабатывали с использованием технологий обнаружения и искусственного интеллекта, уточнили в президентском движении. Со слов представителей, система может отличить летящий вражеский дрон от птицы или самолета.

«Центр беспилотных технологий Новосибирска разрабатывает и производит более компактные средства РЭБ, готовые защитить российских военных во время их работы на передовой. Таким изделием является комплекс радиоэлектронной борьбы «Крона», состоящий из дрон-анализатора «Сойка» и подавителя «Ёж». Анализатор постоянно сканирует радиочастотный фон, и при обнаружении дрона включает модуль подавления. Они могут использоваться как вместе, так и по отдельности. «Ежа» можно запускать принудительно с помощью пульта управления»,— сообщили в пресс-службе.

Кулибин-клуб «Народного фронта» занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в сентябре в ходе заседания военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что нужно искать новые средства уничтожения БПЛА. Это позволит защитить жизни российских бойцов, мирных жителей, а также военные объекты и критически важную гражданскую инфраструктуру.

Пресс-служба «Народного фронта» в сентябре сообщила, что российские изобретатели при поддержке Кулибин-клуба передают российским бойцам на фронт инновационные системы радиоэлектронной борьбы «Гроза» для подавления беспилотников противника. Энтузиасты разрабатывают приборы для установки на броне или в окопах.