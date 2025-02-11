Вашингтон, 11 февраля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Новые расчеты показали, что потенциально угрожающий Земле астероид 2024 YR4 может не долететь до планеты и врезаться в Луну. К такому выводу пришла группа охотников за астероидами из Аризонского университета и NASA, сообщило 11 февраля британское издание The Independent.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

Ранее Центр изучения околоземных объектов NASA (Cneos) оценил вероятность столкновения этого астероида с планетой в 2032 году в 2,3% вместо прежнего 1%. При этом астроном Дэвид Рэнкин, инженер группы «Каталинский небесный обзор», оценивает примерно в 0,3% вероятность его столкновения с Луной.

«Есть вероятность, что это приведет к выбросу некоторого количества материала, который может упасть на Землю, но я сильно сомневаюсь, что это создаст серьезную угрозу», — привело издание слова Рэнкина.

В случае столкновения крупного астероида с Луной, не имеющей атмосферы, на ее поверхности может образоваться кратер шириной в сотни метров. Обломки из него выбросит в космос, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, астероид с обозначением 2024 YR4 обнаружили в декабре специалисты обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр предположительно составляет от 40 до 90 м, что примерно соответствует Тунгусскому метеориту.

Этот объект возглавил список астероидных рисков NASA и Европейского космического агентства (ЕКА). Вероятность столкновения Земли со всеми остальными небесными телами, включенными в этот перечень, не превышает 1%, тогда как для него показатель варьируется от 0,5 до 6%.

По словам научного руководителя обсерватории «Ка-Дар» и астрофермы «Астроверты» Станислава Короткого, разброс в оценках угрозы столкновения YR4 с Землей обусловлен небольшим периодом наблюдений за этим космическим телом. Пока предположительным районом падения объекта считают Центральную Африку или Атлантический океан.

В Китае из-за YR4 начали формировать команду сотрудников по планетарной обороне.