Москва, 11 февраля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Компания DB Ventures, совладельцем которой является бывший полузащитник сборной Великобритании Дэвид Бэкхем, зарегистрировала в Роспатенте товарный знак David Beckham. Об этом 11 февраля со ссылкой на документацию сообщило агентство «Москва».

Global Look Press/Fredrik Karlsson/Keystone Press Agency Дэвид Бэкхем

Уточняется, что заявку на регистрацию бренда компания подала ещё в середине 2024 года.

Под этим брендом, в частности, может выпускаться продукция из ткани — чехлы для мебели, одеяла для йоги, спальные мешки и дорожные пледы, скатерти и кухонные полотенца, шторы, а также конверты для новорожденных.

Бекхэм в 2014 году основал DB Ventures, которая управляет рекламными контрактами спортсмена. В 2022 году он продал 55% бизнеса брендинговой организации Authentic Brands Group, владеющей, в частности, активами Reebok. Сейчас DB Ventures выпускает виски Haig Club и часы Tudor.

Как сообщало ИА Регнум, у супруги Дэвида Бекхэма Виктории есть свой бренд одежды, который она основала в 2008 году после ухода из мира музыки. В августе 2022 года газета The Mirror сообщила, что компания по производству одежды Victoria Beckham имеет долги в размере £53,9 млн (более $65 млн).

Согласно данным издания, дизайнерский бренд певицы и её новая косметическая фирма потеряли £6,6 млн в 2020 году, а годом ранее долги составили £15,6 млн. В общей сложности бизнес артистки задолжал £53,9 млн, из которых £29 млн — это долг другим предприятиям семьи Бекхэм.

В сентябре прошлого года заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака в России Ohui подал южнокорейский бренд LG. Под этим брендом планируется создавать кремы, парфюм, средства по уходу за волосами и другие косметические средства.