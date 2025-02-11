Москва, 11 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Удары крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам на Украине в ночь на 11 февраля стали одними из самых мощных за весь период проведения спецоперации, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

«Сегодня был комбинированный удар, и с моря, и с воздуха, использовались дроны, это был один из самых мощных массированных ударов», — приводит слова военного эксперта Lenta.ru.

Дандыкин добавил, что данный вид ракет российские фрегаты, подводные лодки, малые ракетные корабли применяли с начала проведения СВО. «Калибр» летит по более сложной траектории, которая не позволяет силам противника её обнаружить.

11 февраля что ВС России нанесли групповой удар по газоэнергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, была уничтожена инфраструктура военных аэродромов ВСУ, а также места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Москва неоднократно отмечала, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.