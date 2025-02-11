Брюссель, 11 февраля, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто без участия стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в интервью газете Corriere della Sera.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эти боевые действия идут в Европе, касаются Украины, но и Европы, и, чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС», — отметила она.

Каллас также уточнила, что помощь, выделяемая странами ЕС киевскому режиму, не является благотворительностью, а скорее инвестицией в собственную безопасность.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля британская газета The Daily Telegraph сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила разработку плана по урегулированию конфликта на Украине в связи с необходимостью учёта мнения стран ЕС. По данным издания, спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил европейским дипломатам о намерении выслушать их точку зрения о форме, которую должен принять мирный план, и о вкладе правительств других стран в мирный процесс.

Президент России Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие. Глава государства подчеркнул, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.