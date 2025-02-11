Москва, 11 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Российской академии образования проработать вопрос школьной нагрузки.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Сбалансирована должна быть в том числе нагрузка по домашним заданиям для школьников, сказал вице-премьер в ходе правительственного часа в Госдуме 11 февраля.

«Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки, и мы обязательно учтём это в мероприятиях стратегии», — заявил Чернышенко.

Как передавало ИА Регнум, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ноябре 2024 года сообщил, что депутатам поступает много жалоб на чрезмерную нагрузку школьников. По информации экспертов, 70–80% детей отмечают усталость от процесса обучения, и это сказывается на их здоровье, отметил Володин.

В декабре депутат Госдумы Яна Лантратова предложила сократить ежедневное количество уроков для восстановления здоровья школьников. Депутат отметила, что главной проблемой современного образования является его ориентация на академические успехи, а физическое и эмоциональное состояние учащихся часто игнорируется, что может привести к проблемам со здоровьем у детей.

Вопрос о чрезмерной нагрузке на учащихся школ будет включён Госдумой в число приоритетов на 2025 год, сообщил Володин 27 декабря.