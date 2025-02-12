Москва, 12 февраля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Уборщицу театра «Геликон-опера» обманули мошенники от имени заместителя генерального директора — художественного руководителя Ильи Ильина. Получив деньги от женщины, злоумышленники принялись за её мужа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

6 февраля в полицию обратилась 71-летняя Татьяна П. — уборщица Музыкального театра «Геликон-Опера», расположенного на Большой Никитской улице. Женщина рассказала, что 28 января пострадала от действий мошенников, которые представились заместителем генерального директора театра Ильёй Ильиным. Под видом руководителя злоумышленники убедили женщину, что её счета взломали и необходимо срочно закрыть к ним доступ с помощью сотрудников ФСБ. Татьяна поверила «руководителю» и уж без всяких сомнений оказывала помощь мошенникам, которые давали ей инструкции под видом сотрудников ФСБ.

«Введя заявителя в заблуждение, мошенники убедили её перевести 600 000 рублей на неизвестные счета», — рассказал собеседник агентства.

Но на этом злоумышленники не успокоились и принялись за мужа Татьяны, 71-летнего Юрия. Неизвестные позвонили мужчине и сообщили, что его супруга стала жертвой мошенников и его счета теперь под угрозой. Поэтому нужно срочно отправиться в банк и перевести все сбережения на «безопасный счёт». Так он и поступил.

«Мужчина снял со своего расчетного счета 800 000 рублей и, следуя инструкциям, перевёл их на реквизиты, указанные звонившими», — сообщил источник.

Лишь спустя несколько дней супруги признались друг другу в произошедшем и обратились в полицию. Сейчас по их заявлениям проводится проверка.

Илья Анатольевич Ильин, чьё имя мошенники использовали для обмана сотрудницы театра, является известным российским театральным режиссёром. На его счету десятки постановок как на российской сцене, так и за рубежом. В том числе «Князь Игорь» А. П. Бородина, «Арлекин» Ф. Бузони, «Фауст. Четвертая стена» и другие.

Ранее ИА Регнум сообщило, что артистка Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана Арина Столбовая отдала мошенникам 5 миллионов рублей. Большую часть денег она втайне забрала из квартиры собственной матери.