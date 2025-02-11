Баку, 11 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между Москвой и Баку по транспортному коридору «Север — Юг». Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Эрик Романенко/ТАСС

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об утверждении «Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством РФ о сотрудничестве в целях развития транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору «Север — Юг», — говорится в сообщении.

Данный коридор предлагает альтернативный и более короткий маршрут из Индии в Балтийское море, который может проходить через территорию Ирана, Туркмении, Азербайджана, Казахстана и России, а также через Аравийское и Каспийское море.

Американская газета The New York Times писала, что международный транспортный коридор «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации отметили, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин пригласил все заинтересованные страны к участию в проекте создания транспортного коридора «Север — Юг».

В январе Россия и Иран договорились активно развивать транспортный коридор «Север — Юг». Уточняется, что данное взаимодействие включает продвижение товаров, производящихся в указанных странах, на рынки третьих государств. Кроме того, договор подразумевает создание условий для развития перевозок по транспортным коридорам в двустороннем сообщении, а также транзитом по своей территории.