Киев, 11 февраля, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Верховная рада Украины поддержала законопроект, который разрешает национальной компании «Энергоатом» приобрести два российских атомных реактора в Болгарии для Хмельницкой атомной электростанции (АЭС). Об этом 11 февраля сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

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Он уточнил, что документ парламентарии приняли во втором и окончательном чтении. Законопроект поддержал 261 народный избранник.

«Власти дали старт «великому атомному воровству» и расходу более €1 млрд на российские реакторы. Теперь десятки миллиардов [гривен] с повышенных для всего населения налогов и тарифов уйдут куда-то в Болгарию», ― написал в Telegram-канале депутат.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе визита в Болгарию в начале июля 2023 года обсудил с премьер-министром страны Николаем Денковым покупку двух ядерных реакторов российского производства. По данным Европейской комиссии, сумма сделки могла составлять 600 млн евро.

Тогда же в украинской компании «Энергоатом» заявили, что страна не намерена подписывать какие-либо документы с Российской Федерацией при приобретении реакторов российского производства.

4 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с украинским руководством планы по приобретению у Болгарии двух реакторов и другого оборудования. МАГАТЭ предоставляет техническую поддержку и консультации по вопросам ядерной безопасности для реализации этого плана, отметил он.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил 7 февраля, что планы Украины по закупке у Болгарии реакторов, изготовленных некогда в России, являются хорошей рекламой российского оборудования. Реакторы собирали для болгарской АЭС «Белене», от строительства которой София отказалась. Киев намерен использовать их для достройки Хмельницкой АЭС. По словам Лихачёва, покупка российских реакторов станет спасением для украинской энергосистемы.