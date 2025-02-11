Лондон, 11 февраля, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Британские власти ввели санкции против шести российских граждан и двух компаний из России, следует из соответствующего документа на сайте британского внешнеполитического ведомства.

РИА Новости/Алексей Даничев

Лондон заподозрил их в незаконной деятельности в киберпространстве. Речь идёт о компании Zservers и шести физических лицах, которые с ней связаны.

Кроме того, в списке оказался российский провайдер Xhost Internet Solutions, который якобы принадлежит указанной организации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября Британия расширила список антироссийских санкций, включив в него три организации и трёх физических лиц. Под ограничительные меры попали группа компаний «Структура», Агентство социального проектирования (АСП) и всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог».

В британском МИД заявили, что указанные организации якобы пытались по заданию РФ провести «серию операций по вмешательству для подрыва демократии и ослабления международной поддержки Украины». Кроме того, санкции были введены в отношении владельца «Структуры» Николая Тупикина, основателя АСП Ильи Гамбашидзе и директора программы АСП Андрея Перлы.