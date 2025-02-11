Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 11 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Специалисты Высшей школы экономики разработают пособие для обучения детей языку лесных ненцев. Проект московского вуза победил в грантовом конкурсе «РН-Пурнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»). Конкурс проводится компанией в рамках программы поддержки инициатив, направленных на решение социальных вопросов коренных народов Севера.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные разработают пособие для обучения языку лесных ненцев

Учёные создадут пособие и компьютерную программу для обучения в онлайн-режиме, а также выпустят книгу для чтения и рабочую тетрадь для выполнения заданий. Лингвисты подготовят методическую базу, контрольные тесты, на основе которых учителя смогут формировать задания разной степени сложности. Онлайн-тренажёр поможет детям овладеть правилами склонения и спряжения слов.

Язык лесных ненцев значительно отличается от языка тундровых ненцев, на котором говорит большинство коренных жителей Ямала. Язык лесных ненцев отличается сложной системой построения слов и сейчас находится под угрозой исчезновения, им владеют около тысячи человек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Учёные разработают пособие для обучения языку лесных ненцев

Ранее при поддержке «РН-Пурнефтегаза» был успешно реализован проект по развитию практики подготовки детей к школе в кочевых детских садах. Учёные составили сборник методических материалов «Тенденции кочевого образования», в который вошли развивающие программы на ненецком языке, уникальные практики и конспекты занятий для дошкольной подготовки воспитанников кочевых групп северных народов. Специалисты также провели обучение воспитателей, работающих в кочевых детских садах округа.