Москва, 11 февраля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Более 20 стран уже подтвердили своё участие в конкурсе «Интервидение», который пройдёт в Москве в сентябре 2025 года, сообщил 11 февраля специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В конкурсе примут участие в том числе представители Китая, стран Африки и Латинской Америки, СНГ и Ближнего Востока, рассказал Швыдкой «РИА Новости».

«Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нём подтвердили своё участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — отметил спецпредставитель президента.

«Интервидение» станет ярким событием и будет отличаться в лучшую сторону от «Евровидения» — московский конкурс даст возможность увидеть многоцветие популярной музыки, связанной с традициями, заявил Швыдкой.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года министр культуры РФ Ольга Любимова анонсировала создание конкурса «Евразиявидение+» («Интервидение») в качестве аналога «Евровидения». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил сделать его ежегодным. Он также заявил, что в рамках «Интервидения» все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. В частности, в РФ рассчитывают и на активное участие стран БРИКС, сказал Эрнст.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.