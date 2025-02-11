* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 февраля, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Предпринимателя Евгения Чичваркина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут оштрафовать за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом 11 февраля сообщили в Дорогомиловском суде Москвы ТАСС.

Соцсети Евгений Чичваркин

В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении бизнесмена по статье 20.33 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2024 года общественное движение «Зов народа» потребовало признать Чичваркина спонсором терроризма за призывы отправлять на Украину деньги для финансирования ВСУ. Ранее бизнесмен, с 2008 года проживающий в Великобритании, опубликовал видео, в котором объявил о сборе средств в украинские фонды.

Минюст РФ внёс Чичваркина в реестр иностранных агентов 3 июня 2022 года. Ранее он поддержал госпереворот на Украине. В отношении Чичваркина возбуждали уголовное дело по статье о похищении человека, которое СК России закрыл в 2011 году.