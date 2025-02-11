Симферополь, 11 февраля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Будущее Украины неразрывно связано с Россией. Не зря в прошлом нынешняя территория республики носила название Малороссия. Об этом 11 февраля заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Он отметил, что это нужно помнить президенту США Дональду Трампу в планах насчёт Украины.

«Трампу <…> нужно помнить, что её (Украины. ― Прим. ред.) будущее неразрывно связано с Россией, и рано или поздно она снова вернётся к своим историческим корням», ― процитировало «РИА Новости» сопредседателя ассамблеи.

Чегринец добавил, что Украина незаслуженно получила статус независимого государства. По его словам, это произошло из-за череды исторических ошибок, а затем предательства последнего руководства Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп заявил, что Украина должна дать гарантии безопасности средств, вложенных в неё его страной. По мнению американского лидера, есть опасения, что Украина в какой-то момент может стать Россией. Глава Белого дома напомнил о редкоземельных металлах и других полезных ископаемых на контролируемой Киевом территории.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, заявил 11 февраля, что значительная часть бывшей территории Украины уже стала Россией. В четырёх регионах, ранее входивших в состав Украины, в 2022 году прошли референдумы о возвращении в состав РФ, напомнил представитель Кремля.

В 1954 году по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева советские власти передали Украинской ССР Крым. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум о подтверждении акта провозглашения независимости.

8 декабря 1991 года лидеры Украины, Белоруссии и России (РСФСР) подписали Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».