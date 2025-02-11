Братислава, 11 февраля, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Словакия начала получать российский газ через трубопровод «Турецкий поток», сообщил 11 февраля премьер-министр страны Роберт Фицо.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В обращении, опубликованном в соцсетях, премьер Словакии поблагодарил власти РФ и Турции.

«Российский газ начинает поступать в Словакию через «Турецкий поток», и это благодаря усилию российской и турецкой стороны, за это их нужно поблагодарить», — сказал Фицо.

Словацкие СМИ ранее сообщали, что поставки российского газа через «Турецкий поток» начались 1 февраля, а контракт рассчитан до 2034 года.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Фицо раскритиковал власти Украины за прекращение транзита российского газа. Он отметил, что это приведёт к трудностям для Европы, в том числе Словакии, и заявил о возможных ответных мерах.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова отмечала, что Киеву не хватит газа на собственные нужды из-за остановки транзита российского голубого топлива. Она назвала данное решение главы киевского режима Владимира Зеленского односторонним, неразумным и непрагматичным, а также возмутилась ростом цен на энергоресурсы в Европе, спровоцированным остановкой транзита.

По итогам января экспорт российского газа в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличился до рекордного значения — 1,56 млрд куб. м. Россия нарастила поставки по газопроводу в европейские страны на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 27% — по сравнению с январём 2024 года.

После прекращения транзита через Украину трубопровод «Турецкий поток», поставляющий российский газ в Турцию через Чёрное море, — единственный активный маршрут поставок из России в направлении Европы. Отправная точка газопровода — компрессорная станция «Русская» под Анапой, экспорт осуществляется через пункт «Странджа 2 — Малкочлар» на болгаро-турецкой границе.