Вашингтон, 11 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. За последние несколько недель отношения между американским миллиардером Илоном Маском и президентом Франции Эммануэлем Макроном испортились. Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на источники.

Global Look Press/Lionel Urman/Keystone Press Agency

«Отношения Маска и Макрона значительно ухудшились за последние недели. Политики находятся в непосредственном контакте друг с другом, и они на протяжении нескольких лет поддерживали дружбу, которая превратилась в нечто вроде мыльной оперы. Но эти отношения так и не принесли Франции реальных плодов», — указано в публикации.

Ранее Маск подтвердил, что он не приедет в Париж на саммит по искусственному интеллекту. Макрон надеялся, что участие самого известного в мире предпринимателя в области технологий и доверенного советника президента США Дональда Трампа придаст мероприятию значительный репутационный импульс. Кроме того, французский политик не один год пытался убедить Маска инвестировать в технологический сектор Франции.

По данным источников издания, такой поступок бизнесмена обусловлен недавним отказом Макрона разместить его поближе к Трампу на церемонии открытия собора Парижской Богоматери. Ещё одной причиной могли стать обвинения Маска во вмешательстве во внутренние дела Германии и Великобритании со стороны Макрона.

Как передавало ИА Регнум, на саммите по ИИ в Париже Макрон демонстративно не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди. Француз демонстративно прошёл мимо него. Премьер-министр Индии, в свою очередь, быстро понял, что ему не собираются пожимать руку, поэтому сразу изменил её положение.