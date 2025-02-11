Самара, 11 февраля, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Тела, предположительно, убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи могли растворить в кислоте, сообщил 11 февраля Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В таком случае могли уцелеть только зубы, рассказали изданию патологоанатомы. В случае же, если тела не растворили, их также будет сложно искать на полигоне, куда были вывезены бытовые отходы, отметили авторы.

Ранее в распоряжении следствия появились кадры, на которых внучка Тарховых и их предполагаемая убийца Екатерина вынесла из дома пластиковые контейнеры, в которых могли быть части тел, сказано в сообщении. Правоохранители отследили по GPS-датчикам, на каком участке полигона разгружались машины, сейчас в поисках задействованы около 100 человек и тяжёлая техника, добавили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, Виктор и Наталья Тарховы перестали выходить на связь в конце декабря. В январе их знакомый обратился в полицию, было возбуждено уголовное дело. В квартире Тарховых нашли фрагменты тел.

По подозрению в убийстве пожилой пары задержали их 29-летнюю внучку Екатерину Тархову (Бельскую). Выяснилось, что она продала машину деда и в течение месяца отправляла СМС-сообщения с его телефона и телефона своей бабушки. По версии следствия, женщина убила родственников из-за денег, расчленила трупы и постепенно выносила фрагменты тел из квартиры.

По решению суда Екатерину 5 февраля заключили под стражу. Сына подозреваемой поместили в приют, сообщалось, что его заберёт отец, живущий в Израиле.

По словам близкой подруги семьи Тарховых, Екатерина и прежде пыталась навредить своим родственникам. Несколько лет назад она пробовала запустить в СМИ компромат на свою мать Людмилу, ожидавшую приговора по делу о вымогательстве.