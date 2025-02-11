Москва, 11 февраля, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Российские бойцы, которые вернулись из плена ВСУ, рассказывают, что украинские военные пытали их, делая это в основном ради удовольствия. Об этом сообщили 11 февраля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

РИА Новости/ Павел Лисицын

«Сотрудники военных следственных органов СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся домой из украинского плена», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

В СК отметили, что показания бойцов доказывают, что украинская сторона регулярно нарушает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Отмечается, что собранная информация будет приобщена к уголовному делу, которое ранее возбудил СК РФ против военнослужащих ВСУ. Оно касается ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов»).

В ведомстве также представили рассказ одного из российских бойцов, который вернулся из плена ВСУ. Украинские военные содержали его в следственном изоляторе Харькова и пытали, заставляя вступить в территориальную оборону Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января жительница Новогродовки в ДНР рассказала журналистам, что украинские военные осуществляли пытки и казни российских пленных. Женщина стала очевидцем этих событий. По её словам, сначала российских военнопленных сильно избивали, а после расстреливали.

В середине декабря СК РФ возбудил уголовное дело против наёмника из Бразилии Лукаша Рибейру ди Жезуса, который после нападения ВСУ на Курскую область применил к двум российским военнослужащим пытки и физическое насилие, а затем их убил.