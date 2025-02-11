Москва, 11 февраля, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Мошенники задействовали новые схемы, чтобы попытаться обмануть россиян в преддверии 14 февраля и 8 Марта. Об этом предупредили специалисты по кибербезопасности, сообщил 11 февраля ТАСС.

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В частности, потенциальная жертва может получить сообщение о «посылке с сюрпризом», которую якобы отправил живущий за границей родственник, или дорогом букете цветов, оплаченном анонимным поклонником.

Злоумышленники рассчитывают, что жертва подтвердит адрес доставки и введёт код из СМС-сообщения, якобы предназначенный для доставки подарка курьером, пояснили в компании Angara Security.

«Это может быть код от любого сервиса, который интересен злоумышленникам. С учетом того, что ранее были зафиксированы многочисленные утечки банковских карт, это могут быть коды для подтверждения оплаты», — отметила руководитель отдела защиты бренда Виктория Варламова.

По её словам, часть личной информации, например, имя или номер банковской карты, мошенники могут получить из предыдущих утечек данных.

В компании добавили, что люди зачастую верят неизвестным, которые обещают им подарки, и призвали не принимать ничего от «старых знакомых», «дальних родственников» и «неизвестных поклонников».

Как сообщало ИА Регнум, ранее о мошеннической схеме с доставкой цветов «от поклонника» предупредили в МВД. Аферисты, пояснили в ведомстве, пользуются романтическим настроением людей в преддверии Дня святого Валентина. Они могут изобразить вспыхнувшие чувства после общения на сайтах знакомств, чтобы потом попытаться заполучить личные данные потенциальной жертвы. В ход также идут схемы со скидками, товарами известных брендов и эксклюзивными букетами цветов.