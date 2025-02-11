Москва, 11 февраля, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Рамазана Гаджимурадова, который находился за рулем BMW, устроившего смертельное ДТП со скорой помощью в Белгороде, перевели на лечение в Москву. Врачи приняли решение перевезти мужчину в главный военный госпиталь имени Бурденко. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Фото: Пресс-служба МЧС России

11 февраля стало известно о том, что 31-летнего Рамазана Гаджимурадова перевели из белгородской больницы на лечение в Москву. 7 февраля Гаджимурадов, управляя BMW X7, врезался в машину скорой помощи на проспекте Славы в Белгороде. По данным местных СМИ, водитель был пьян и разогнал автомобиль до скорости более 100 км/ч. На перекрестке Гаджимурадов решил проскочить на красный свет и на полном ходу влетел в карету скорой помощи. От удара машины впечатало в световую опору и стену здания. В результате ДТП погибли два медика — врачи скорой помощи 45-летняя Марина Поровышник и 39-летняя Ольга Любимова. Коллеги погибших врачей рассказали, что медики ранее оказывали помощь жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах со стороны ВСУ.

Соцсети Ольга и Марина погибли по вине пьяного водителя иномарки

В ДТП сильно пострадал и Рамазан Гаджимурадов, управлявший BMW той ночью, — мужчину экстренно доставили в белгородскую больницу.

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«Пострадавшего участника смертельного ДТП Рамазана Гаджимурадова решили перевезти из Белгорода в Москву. Мужчину уже госпитализировали в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Он находится в реанимации», — рассказал источник.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белгороде два фельдшера погибли и ещё шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием машины скорой помощи и BMW на проспекте Славы.