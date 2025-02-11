Москва, 11 февраля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Хлопок газового баллона произошёл в жилом 33-этажном доме на северо-востоке Москвы. Об этом 11 февраля сообщили в оперативных службах.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инцидент произошел на Полярной улице. В результате пострадал один человек, сообщил источник «Известий». Взрыв баллона на вызвал последующего возгорания. Несущие конструкции дома повреждений не получили.

Прибывшие на место пожарные установили, что произошёл хлопок баллона со сжатым воздухом.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в двухэтажном жилом доме на улице Максима Горького в Туапсе при взрыве газа один человек получил серьёзные ранения. Его госпитализировали с сильными ожогами. Всего из дома эвакуировали 18 человек, двое из которых — дети. В результате инцидента разрушилась часть стены здания. Пожарные ликвидировали возгорание.

17 января хлопок газа произошёл в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарёва в Богородске Нижегородской области. В результате взрыва произошло возгорание. К ликвидации пожара привлекли более 70 специалистов и 24 единицы техники. Из здания эвакуировали 16 человек. Погиб один человек, ещё один пострадал.