Кривой Рог, Украина, 11 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Жители украинского города Кривой Рог вышли на акцию протеста из-за отсутствия отопления в их домах. Об этом сообщило 11 февраля украинское интернет-издание «Страна. ua».

Fabian Sommer/dpa/picture-alliance/ТАСС

Журналисты уточнили, что около 600 домов без тепла остались ещё в начале декабря 2024 года. Митингующие перекрыли дорогу, ведущую на Криворожскую районную электростанцию (КРЭС).

Протестующие потребовали предоставить им возможность встретиться с директором предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября предприятие «Криворожтеплоцентраль» объявило, что одной из основных причин проблем с отоплением в жилых домах в Кривом Роге является мобилизация сотрудников организации в ВСУ. Уточнялось, что с кадровым голодом столкнулись и подрядные фирмы, привлечённые к ремонтной кампании.

1 декабря мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти украинской столицы решили направить ремонтные бригады в Кривой Рог, в котором возникли проблемы с запуском отопительного сезона. Он отметил, что речь идёт о более чем 20 работниках «Киевтеплоэнерго» и шести единицах спецтехники.