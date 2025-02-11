Лондон, 11 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Решение администрации президента США Дональда Трампа о массовой депортации мигрантов из страны может привести к началу сельскохозяйственного кризиса. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

Global Look Press/Félix Márquez/dpa

«Любой шаг по массовой депортации нелегальных рабочих окажет значительное влияние на продовольственную систему США и увеличит стоимость производства продуктов питания», — указано в публикации.

В материале отмечается, что иммиграционная реформа Трампа может оказать деструктивное влияние на сельскохозяйственную отрасль США, потому что в ней трудится огромное количество мигрантов. В статье сообщается, что сильнее всего может пострадать американская молочная промышленность, в которой рабочие-мигранты требуются весь год.

«Мы поддерживаем депортацию преступников, но нам, в Висконсине, нужна надёжная рабочая сила. Если не будет рабочих-мигрантов, не будет ни молока, ни сыра, ни масла, ни мороженого. Нам всем придется стать веганами», — приводятся в публикации слова главы GR-отдела Федерации фермерских хозяйств штата Висконсин Тайлера Венцлаффа.

По данным экономиста Университета штата Мичиган Дэниела Ортеги, около 40% работников сельского хозяйства США осуществляют свою трудовую деятельность нелегально, выполняя работу, которую американцы по тем или иным причинам не хотят выполнять сами. По словам эксперта, их депортация негативно скажется на отрасли в целом, а также неизбежно приведёт к существенному росту цен на соответствующую продукцию в США.

Как передавало ИА Регнум, почти 11 тыс. мигрантов депортировали в Мексику американские власти за 18 дней нахождения Дональда Трампа в должности президента США. Как заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, страна приняла 8425 мексиканцев и 2539 граждан других государств, депортированных из США с 20 января, после вступления Трампа в должность.

Во время президентской гонки Трамп пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 20 января во время инаугурационной речи глава государства также заявил, что введёт на южной границе режим чрезвычайного положения и направит туда войска.