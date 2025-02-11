Киев, 11 февраля, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Конфликт на Украине может завершиться в течение двух месяцев в результате достижения болезненного компромисса, заявил 11 февраля мэр Киева Виталий Кличко.

TASS / Sebastian Willnow/dpa

«Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Так называемый компромисс может быть очень болезненным для каждого украинца», — приводит слова Кличко украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

По его словам, после завершения боевых действий важно не допустить раскола страны и обострения внутренней ситуации. Глава Киева также предположил, что в дальнейшем будут проведены выборы, на которых возможна «борьба на уничтожение» всех политических сил.

Ранее Кличко вступил в публичный конфликт с главой военной администрации Киева. Он заявил, что окружение Зеленского пытается подорвать стабильность власти в Киеве и занимается узурпацией власти.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Вместе с этим он назвал «очень сложным» положение украинских войск на линии боевого соприкосновения. Украина согласна завершить горячую фазу конфликта и перейти на «дипломатический путь», заключил Зеленский.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам по завершению украинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

По словам российского лидера, одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.