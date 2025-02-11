Абакан, 11 февраля, 2025, 15:25 — ИА Регнум. В городе Абакане Республики Хакасия ученицу одной из школ госпитализировали с урока с токсическим отравлением. Ей стало плохо после курения вейпа. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Утром 10 февраля 16-летней ученице 10-го класса одной из школ Абакана стало плохо во время занятий. Учитель обратил на это внимание и вызвал скорую помощь. Девочку доставили в детское отделение Абаканской межрайонной клинической больницы.

«У несовершеннолетней было диагностировано токсическое действие не уточнённого вещества, по словам пациентки, перед занятиями в школе она курила вейп», — рассказал собеседник агентства.

О случившемся врачи сообщили в полицию. Оперативники проверили семью школьницы, по данным участкового, она характеризуется как благополучная. Девочка не стоит на учете в органах ПДН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в городе Кудрово Ленинградской области школьник попал в реанимацию из-за сигареты с марихуаной, которой его угостил друг.