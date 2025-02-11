Амстердам, 11 февраля, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Запад должен прекратить воевать с Россией и начать мирные переговоры, заявил 11 февраля депутат нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен.

Станислав Красильников/ТАСС

«Геополитическая ситуация постоянно меняется, но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России, и должны начать переговоры», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Кроме того, ван Мейерен призвал Украину не вступать в НАТО и ЕС. По его мнению, такие шаги продолжат провоцировать Россию, что сохранит напряжённую политическую обстановку.

Депутат также заявил, что президент США Дональд Трамп не поддерживает вступление Киева в НАТО и для него сделать Украину нейтральным государством между Россией и ЕС было бы лучшим решением.

Российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам по Украине. При этом президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для начала договоренностей будет заявление киевского режима об отказе от планов вхождения в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон считает, что представителей Киева, особенно главу режима Владимира Зеленского, не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Зеленский уже не является избранным президентом, срок его полномочий давно истёк, а значит, прав он ни на что не имеет.