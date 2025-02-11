Санкт-Петербург, 11 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области увеличили выплату за подписание контракта с Министерством обороны РФ на 400 тысяч рублей. Теперь контрактники получают 2,5 млн рублей — столько же, сколько в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram канале.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Кроме единовременной выплаты, контрактникам в Ленобласти также предоставляется сертификат на земельный участок. При желании его можно обменять на денежный эквивалент в размере 419,6 тыс. рублей. Последний раз сумму выплаты в Ленинградской области повышали в августе 2024 года. Тогда же власти ввели земельный сертификат, который даёт право на получение участка во внеочередном порядке после завершения контракта.

В Санкт-Петербурге выплаты за подписание контракта с Минобороны повышались трижды за последние месяцы. Очередное повышение до 2,5 млн рублей произошло 20 января. При этом ежемесячные выплаты контрактникам остались на прежнем уровне — 210 тыс. рублей.

3 декабря 2024 года был утверждён бюджет Ленинградской области до 2027 года, где предусмотрены средства на выплаты контрактникам, поддержку семей военнослужащих и другие социальные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году почти 440 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны России. Президент России Владимир Путин назвал повышение социальных гарантий российским военным важнейшей задачей государства. В России действует программа помощи и поддержки участников СВО и их семей, предусматривающая выплаты и льготы.