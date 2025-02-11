Москва, 11 февраля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении судьи из Ингушетии Алихана Ярыжева, освободившего от наказания членов группировки, причастной к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», подрыву «Невского экспресса» и убийству начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерала Игоря Кириллова.

Судью подозревают в сговоре с членами экстремистской группировки баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). По данным Telegram-канале Mash, Ярыжев ранее приговорил к условным срокам родственников радикалов, причастных к взрыву «Невского экспресса», у которых при задержании нашли гранатомёт, гранату и пистолет Макарова.

По одной из версий, Ярыжев действовал по просьбе председателя Совета судей республики Ингушетии Магомеда Аушева. После вмешательства прокуратуры Аушева лишили статуса судьи, он попал под следствие. Теперь к ответу могут привлечь и Ярыжева, отметил канал.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Помимо этого, террористы устроили пожар. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»).

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев, которые помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.