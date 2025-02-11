Санкт-Петербург, 11 февраля, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело против молодой женщины, противоправные действия возле Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе городского следственного управления СК РФ.

По некоторым данным, она справила нужду возле храма. Согласно информации следствия, противоправный поступок был совершён вечером 8 января. Свои действия женщина сняла на видео и опубликовала соответствующий ролик в Сети.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Она полностью признала свою вину, раскаялась в своих действиях и извинилась.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ после публикации в Сети видеозаписи с молодой женщиной, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Следователи установили, что на кадрах запечатлена модель, которой на тот момент было 22 года.