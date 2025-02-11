Париж, 11 февраля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно не пожал руку премьер-министру Индии Нарендре Моди на саммите по искусственному интеллекту, проходящем в Париже. Трансляция мероприятия велась американским агентством Associated Press (AP) на YouTube.

На кадрах видно, что Макрон проходит вдоль рядов с гостями парижского саммита, здороваясь со всеми. Так, он пожал руку вице-президенту США Джею Ди Вэнсу, широко ему улыбнулся и похлопал американца по плечу. Французский президент также поприветствовал генсека ООН Антониу Гутерриша, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он при встрече поцеловал в щёку.

При этом, как только очередь дошла до Моди, француз демонстративно прошёл мимо него. Премьер-министр Индии, в свою очередь, быстро понял, что ему не собираются пожимать руку, поэтому сразу изменил её положение.

Как передавало ИА Регнум, 4 января газета Die Welt опубликовала видео, на котором новые лидеры Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии Анналене Бербок. На кадрах видно, как Бербок протягивает руку для пожатия, однако оба представителя сирийской администрации прикладывают ладони к груди. При этом, как только руку им протянул глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, оба встречающих пожали её.