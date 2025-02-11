Москва, 11 февраля, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Спецслужбы Украины могут взорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы обвинить в этом Россию и постараться закрыть Балтику для РФ, заявили 11 февраля в Службе внешней разведки России (СВР).

Украинские спецслужбы при содействии западных кураторов готовят целую серию антироссийских провокаций, сказано в сообщении.

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», — сказано в сообщении.

Украинские и западные спецслужбы рассчитывают, что такая провокация подтолкнёт НАТО к решению закрыть России выход в Балтийское море под предлогом обеспечения безопасности судоходства, отметили в СВР. Цель провокации — втянуть военный блок в прямой вооружённый конфликт с РФ, заявили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 13 января стало известно о повреждении подводного кабеля в Балтийском море, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Ранее на Балтике произошло ещё три подобных инцидента. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в срочном порядке рассмотрит вопрос о развёртывании миссии военных патрулей для охраны инфраструктурных объектов. Два корабля НАТО вошли в Финский залив 15 января.

Государства — члены НАТО воспользовались происшествием с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе и в целях борьбы с экспортом российской нефти, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страны ЕС разрабатывают комплекс юридических мер, которые позволят им массово задерживать танкеры в Балтийском море, якобы являющиеся частью российского «теневого флота», сообщило ранее издание Politico.

Руководство балтийских стран НАТО с новой силой заговорило о «развязанной Россией гибридной войне» и необходимости «противодействия», отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко. Создаётся впечатление, что западная «партия войны» делает всё возможное, чтобы не допустить геополитической деэскалации, указал эксперт.