Баку, 11 февраля, 2025, 14:54 — ИА Регнум. В столице Азербайджана начали убирать надписи на русском языке со здания Российского информационно-культурного центра (Русского дома). Об этом 11 февраля сообщил представитель Русского дома.

РИА Новости/Кямаля Алиева

«Да, начали демонтировать. Пока убрали только надпись на русском языке», — процитировал ТАСС представителя организации.

В пресс-службе организации заявили, что Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Русский дом в Азербайджане обязали освободить арендуемое помещение в течение 1,5 месяца из-за якобы планов арендодателя продать его в ближайшее время. Он уточнил, что, согласно азербайджанскому законодательству, центр нужно было зарегистрировать в качестве юридического лица, однако Баку игнорировал обращения Москвы о помощи в этом вопросе.

Ранее в этот же день власти Азербайджана запретили деятельность в стране Россотрудничества и USAID. По информации издания Report, причиной такого решения стало стремление властей республики к «независимости от внешнего влияния».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде 7 февраля заявил, что Баку ожидает мер от Москвы в связи с нотой о закрытии Русского дома. Он добавил, что нота была направлена российской стороне из-за отсутствия у центра регистрации в качестве юрлица.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что Москва готова решить вопрос с регистрацией Русского дома в Баку, предприняв все необходимые шаги в рамках законодательства Азербайджана.

Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом в столице республике и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе если будут контакты на высшем уровне между двумя государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что российская сторона в любом случае намерена решать этот вопрос с помощью диалога и руководствуясь традиционными добрыми отношениями двух стран.