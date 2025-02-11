Москва, 11 февраля, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Киевский режим готовит серию резонансных провокаций против Москвы с нападением на представителей так называемой российской несистемной оппозиции за рубежом. Об этом сообщила 11 февраля пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

Иван Шилов ИА Регнум

«По поступающим в СВР данным, украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций», — говорится в сообщении.

По замыслу организаторов, нападениям также подвергнутся бежавшие от российского правосудия предприниматели, а исполнителями преступлений будут выходцы из стран Азии и Ближнего Востока.

За участие в атаках потенциальным исполнителям предлагают до $20 тыс. В случае ареста они должны возложить вину за нападения на российские спецслужбы, добавили в ведомстве.

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