Лондон, 11 февраля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Дочь российского и грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Ия и её муж Евгений Гуняк выиграли судебное разбирательство против продавца элитного особняка в Лондоне, получив компенсацию в размере 30,5 млн фунтов стерлингов (около 3,6 млрд рублей), сообщает The Guardian.

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В 2019 году супруги приобрели роскошный дом в Ноттинг-Хилле за 32,5 млн фунтов. Особняк, построенный в викторианском стиле, включал бассейн, спа-зону, тренажёрный зал, винную комнату, библиотеку, домашний кинотеатр и даже «комнату для храпящих». Однако вскоре после переезда Патаркацишвили и Гуняк обнаружили, что дом заражён молью. Насекомые обосновались в утеплителе стен, испортив одежду и коллекцию вин.

Супруги подали иск к продавцу, Уильяму Вудворду-Фишеру, обвинив его в сокрытии информации о проблеме. Высокий суд Лондона встал на сторону покупателей, постановив, что продавец ввёл их в заблуждение. Суд обязал Вудворда-Фишера возместить стоимость особняка, за вычетом 6 млн фунтов (около 721 млн рублей) — суммы, которую пара «сэкономила» за время проживания в доме.

Ия Патаркацишвили — наследница грузинского предпринимателя Бадри (Аркадия) Патаркацишвили, который был близким соратником российского бизнесмена Бориса Березовского. В 1992–1994 годах он занимал пост заместителя генерального директора АО «ЛогоВАЗ», а также руководил телеканалами ОРТ и ТВ-6.