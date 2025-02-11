СВР: киевский режим готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины
СВР: режим Зеленского готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины
Москва, 11 февраля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Киевский режим под руководством Владимира Зеленского не только будет препятствовать запуску мирного урегулирования конфликта, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины, заявили 11 февраля в Службе внешней разведки России (СВР).
Степан Петренко/ТАСС
Режим Зеленского намерен защищать себя любыми способами, сказано в сообщении.
«По поступающей информации, «просроченный» Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины», — отметили в СВР.
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